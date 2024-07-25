«Тандем» расширяется! В торговом комплексе полным ходом идет реконструкция. В рамках проекта планируется увеличить площадь на 2500 квадратных метров. Для удобства посетителей и в целях

«Тандем» расширяется! В торговом комплексе полным ходом идет реконструкция. В рамках проекта планируется увеличить площадь на 2500 квадратных метров. Для удобства посетителей и в целях расширения ассортимента будут объединены два корпуса — Центральный и Юг-1, они самые популярные и посещаемые. Раньше их объединял лишь небольшой мостик, сейчас мешающие стены уже убрали, стройка в самом разгаре.