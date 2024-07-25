Ответь на 7 вопросов и вспомни веселую авантюрную комедию СССР.

Ответь на 7 вопросов и вспомни веселую авантюрную комедию СССР."Спортлото-82" вышел на экраны в 1982 году и сразу же занял первые позиции в прокате. История о потерянном выигрышном билете "Спортлото", который разыскивают случайные попутчики поезда. У кого получится, помните? Пройдите тест и узнайте, можно ли вас назвать фанатом этого шедевра кино.