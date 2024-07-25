Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В Гороховце личный приём граждан провела первый заместитель прокурора области Юлия Калистова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Местные жители, пришедшие на консультацию, задали вопросы о жилищно-коммунальном хозяйстве, организации остановочной площадки и благоустройстве города. Жалующиеся также выразили недовольство действием или бездействием правоохранительных органов.Юлией Вячеславовной были разъяснены требования действующего законодательства для посетителей консультации. Заявления были приняты, на них были даны поручения и проведены соответствующие проверки. Рассмотрение всех полученных обращений и выполнение поручений взято под контроль.