Организовал визит вице-спикер Законодательного собрания Вячеслав Картухин.

В Камешковский район, в Усолье, прибыла делегация международного дискуссионного клуба «Диалог», в который входят представители 11 иностранных государств: Индии, Китая, Турции, Шри-Ланки, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении, Камеруна. Организовал визит вице-спикер Законодательного собрания Вячеслав Картухин.Не случайно выбрано место для пребывания иностранных гостей. Было важно продемонстрировать, как живет и какие ценности имеет российская глубинка. Местные жители Усолья имели чем похвастаться. Их бережное отношение к традициям и родной земле позволило им стать обладателями Гран-при смотра-конкурса сельских территорий, рассказал парламентарий.Для приезжих артисты и профессионалы декоративно-прикладного творчества подготовили русские песни, танцы, а также изделия народных промыслов: глиняные изделия, лоскутное шитье и предметы росписи по дереву. Визит завершился ужином на ферме молодой многодетной семьи.