В селе Мишино Муромского района заработал новый модельный фельдшерско-акушерский пункт.

В селе Мишино Муромского района заработал новый модельный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Современное медучреждение установлено в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». ФАП оснащён всем необходимым для оказания экстренной и плановой помощи пациентам. Так, в учреждении имеются глюкометр и аппарат биохимического анализа крови, портативный анализатор для определения уровня холестерина, а также оборудование для забора биоматериала. Граждане могут пройти в новом ФАПе диспансеризацию, измерить давление и получить рецепт на лекарства.«Теперь жители села смогут получить медпомощь в комфортных условиях», - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.