Новая топиарная фигура соответствует названию сквера – сзади и спереди факела – буквы Z и V. Кадры с установки нового городского украшения разместили в телеграм-канале мэрии. Из

Новая топиарная фигура соответствует названию сквера – сзади и спереди факела – буквы Z и V. Кадры с установки нового городского украшения разместили в телеграм-канале мэрии. Из телеграм-канала «Официальный Владимир» Символичнее места для этого яркого и вдохновляющего элемента декора просто не найти. Факел, олицетворяющий свет, надежду и стремление к новым вершинам, вписывается в атмосферу патриотизма