В следующем году ОТК «Тандем» во Владимире отметит своё 25-летие Юбилей торговый комплекс...

В следующем году ОТК «Тандем» во Владимире отметит своё 25-летиеЮбилей торговый комплекс готовится встретить в обновленном формате – в нём идёт масштабная реконструкция.Новые площади создаются в соответствии с современными требованиями комфорта. Масштабный комплекс станет удобнее как для покупателей, так и для продавцов. Цель - не только модернизировать "Тандем", но и сохранить преимущества и традиции, которые все эти годы привлекали сюда владимирцев.Обновление позволит увеличить площади и объединить самые популярные корпуса - Центральный и Мебельный центр. Также у арендаторов появятся дополнительные места для разгрузки.Антон Фролов - директор торгового комплекса "Тандем":- Наша основная цель реконструкции - это создать более комфортные условия для наших покупателей и арендаторов, а именно: просторные торговые залы, эскалаторы, грузопассажирские лифты, дополнительные зоны разгрузки и зоны отдыха. Также цель реконструкции - это объединить наиболее востребованные группы товаров в одном большом корпусе, что позволяет сэкономить время для наших покупателей. Для этого мы создаем новое комфортное торговое пространство.ОТК "Тандем", г. Владимир, ул. Куйбышева, 26 жРежим работы: ежедневно с 9.00 до 19.00, воскресенье с 9.00 до 17.00