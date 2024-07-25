Заслуженный артист России Александр Олешко приедет на открытие памятника Бальзаминову в Суздале. Церемония состоится в субботу, 27 июля, в 2 часа дня, сообщили в пресс-службе правительства. А

Заслуженный артист России Александр Олешко приедет на открытие памятника Бальзаминову в Суздале. Церемония состоится в субботу, 27 июля, в 2 часа дня, сообщили в пресс-службе правительства. А в 9 часов вечера того же дня на смотровой площадке за Торговыми рядами покажут фильм «Женитьба Бальзаминова». Памятник установили на площадке у Антипьевской церкви на Старой улице. Именно