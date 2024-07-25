Фестиваль отечественных видов спорта и боевых искусств в этом году пройдет в Суздале. Кроме места, праздник также сменил название – ранее известные «Богатырские игры» стали «Богатырской

Фестиваль отечественных видов спорта и боевых искусств в этом году пройдет в Суздале. Кроме места, праздник также сменил название – ранее известные «Богатырские игры» стали «Богатырской битвой». Спортивное мероприятие состоится в рамках празднования 1000-летия Суздаля. Фестиваль пройдет 17 августа на территории ГТК «Суздаль», начало в полдень. Александр Лысенко, чемпион мира по силовому экстриму Ребрендинг коснулся