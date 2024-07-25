«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир расскажут об упрощенном порядке социальных...

«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир расскажут об упрощенном порядке социальных вычетовВ прямом эфире программы юриста Ларисы Павловой «Ваше право» на Радио России-Владимир 26 июля в 7 часов 20 минут примет участие начальник отдела камерального контроля НДФЛ Управления федеральной налоговой службы по Владимирской области Кира Матвеева.Подведем итоги декларационной кампании, расскажем об упрощенном порядке социальных вычетов.Телефон в студии 35-31-33.