Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает должников о предстоящих ограничениях С 25 по...

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает должников о предстоящих ограниченияхС 25 по 30 июля Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» дистанционно ограничит должников, которые не оплачивали счета два и более месяцев. Все они получили уведомления за 30 дней.Благодаря автоматизированной системе учета энергоресурсов сотрудникам энергокомпании не требуется дополнительное время на посещение объекта при ограничении или подачи ресурса – эти операции могут производится дистанционно. Вернуть свет в дома возможно только после оплаты долга и затрат на возобновление энергоснабжения.На сегодняшний день просроченная задолженность физических лиц за электроснабжение превысила 140 млн рублей.Проверить наличие долга можно в личном кабинете. Для напоминания о задолженности всем клиентам, не оплатившим квитанции за июнь, на электронную почту были повторно направлены уведомления о необходимости совершить платеж и ссылка, позволяющая скачать квитанцию за июнь.Напоминаем, что клиенты, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, могут оформить рассрочку, обратившись в офисы «ЭнергосбыТ Плюс» либо оставив заявку в личном кабинете.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky