Об этом рассказали в Информационном центре Правительства региона.

Многодетные семьи во Владимирской области получат удостоверение нового образца, утвержденное распоряжением Правительства РФ от 29 июня текущего года. Об этом рассказали в Информационном центре Правительства региона.Процесс изготовления бланков новых удостоверений уже запущен. Как только они будут доступны, отделы социальной защиты начнут замену старых удостоверений на новые.Министерство социальной защиты населения сообщает, что в настоящее время производятся бланки новых удостоверений. После их готовности отделы соцзащиты населения начнут переоформление действующих удостоверений на новые без необходимости подачи каких-либо заявлений.