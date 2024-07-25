Об этом рассказали в Информационном центре Правительства региона.
Многодетные семьи во Владимирской области получат удостоверение нового образца, утвержденное распоряжением Правительства РФ от 29 июня текущего года. Об этом рассказали в Информационном центре Правительства региона.
Процесс изготовления бланков новых удостоверений уже запущен. Как только они будут доступны, отделы социальной защиты начнут замену старых удостоверений на новые.
Министерство социальной защиты населения сообщает, что в настоящее время производятся бланки новых удостоверений. После их готовности отделы соцзащиты населения начнут переоформление действующих удостоверений на новые без необходимости подачи каких-либо заявлений.