Во Владимире появилась новая топиарная скульптура в виде коня В областном центре появляются новые...

Во Владимире появилась новая топиарная скульптура в виде коняВ областном центре появляются новые топиарные скульптуры. На этот раз "зелёную" галерею пополнил конь.Фигуру скакуна - символ динамики, смелости и выносливости - установили сотрудники МКаУ "Зелёный город". Конь появился на Лыбедской магистрали.Этим летом областная столица стала краше благодаря новым скульптурам. Так, возле горадминистрации появился лев, семья медведей "поселилась" на разворотном кольце на Гастелло. На Лыбедской магистрали можно найти матрешек и чайник с чашкой. А на Георгиевской встречает дама с зонтиком и лейкой.