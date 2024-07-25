Во Владимире сотрудник магазина бытовой техники обманул 17 покупателей на 2,5 млн...
Во Владимире сотрудник магазина бытовой техники обманул 17 покупателей на 2,5 млн рублей
Заместителем прокурора г. Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в совершении 17 преступлений.
Дело обстояло следующим образом: в марте 2024 года 33-летний житель микрорайона Юрьевец много лет работал продавцом-консультантом в магазине бытовой техники «М.Видео». Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина, находясь в торговом комплексе «Тандем», решил обогатиться за счёт покупателей.
Сотрудник магазина принимал деньги покупателей на личную банковскую карту взамен на обещание заказать для них товары с хорошей скидкой.
Продавец-консультант демонстрировал им скриншоты из личного кабинета приложения «М.Видео», где были обозначены якобы заказанные им товары и их стоимость. При этом некоторые из покупателей ранее успешно обращались к обвиняемому за помощью в подборе и покупке техники, поэтому доверяли и переводили ему предоплату.
В итоге, в ходе расследования выявлены 17 случаев такого мошенничества. Общий ущерб, причинённый потерпевшим превысил 2,5 млн рублей.
Вину обвиняемый признал.
Уголовное дело будет рассмотрено Октябрьским районным судом г. Владимира, который может назначить подсудимому до 6 лет лишения свободы со штрафом.
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky