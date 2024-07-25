Во Владимире сотрудник магазина бытовой техники обманул 17 покупателей на 2,5 млн...

Во Владимире сотрудник магазина бытовой техники обманул 17 покупателей на 2,5 млн рублейЗаместителем прокурора г. Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в совершении 17 преступлений.Дело обстояло следующим образом: в марте 2024 года 33-летний житель микрорайона Юрьевец много лет работал продавцом-консультантом в магазине бытовой техники «М.Видео». Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина, находясь в торговом комплексе «Тандем», решил обогатиться за счёт покупателей.Сотрудник магазина принимал деньги покупателей на личную банковскую карту взамен на обещание заказать для них товары с хорошей скидкой.Продавец-консультант демонстрировал им скриншоты из личного кабинета приложения «М.Видео», где были обозначены якобы заказанные им товары и их стоимость. При этом некоторые из покупателей ранее успешно обращались к обвиняемому за помощью в подборе и покупке техники, поэтому доверяли и переводили ему предоплату.В итоге, в ходе расследования выявлены 17 случаев такого мошенничества. Общий ущерб, причинённый потерпевшим превысил 2,5 млн рублей.Вину обвиняемый признал.Уголовное дело будет рассмотрено Октябрьским районным судом г. Владимира, который может назначить подсудимому до 6 лет лишения свободы со штрафом.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky