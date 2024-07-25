Большой субботник в парке «Дружба» состоялся 24 июля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Парк прибирали сотрудники спортивных школ города и ЛК «Владимир». Акцию поддержали около 70

Большой субботник в парке «Дружба» состоялся 24 июля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Парк прибирали сотрудники спортивных школ города и ЛК «Владимир». Акцию поддержали около 70 человек. Убирали не только мусор, но и старые ветки. Из поста мэрии в соцсетях Давайте беречь наш город вместе, ведь чисто не там где убирают, а там где