В текущем году во Владимирской области на реализацию мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» было направлено свыше 516 млн руб.

В текущем году во Владимирской области на реализацию мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» было направлено свыше 516 млн руб. Об этом в среду, 25 июля, рассказала регионального правительства.На выделенные средства планируют преобразить 82 дворовых территории и 32 общественных пространства в разных населённых пунктах.«Как сообщили в Министерстве ЖКХ, уже завершены работы по благоустройству 62 территорий, в том числе - 10 общественных территорий и 52 дворов», - информирует пресс-служба правительства Владимирской области.На настоящий момент работы ведутся в 22 дворах и на 19 общественных территориях.