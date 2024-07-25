Во Владимирской области растет уровень интернет-мошенничества Но зато стало меньше краж из квартир...

Во Владимирской области растет уровень интернет-мошенничестваНо зато стало меньше краж из квартир и домов. Сегодня в областном УМВД подвели итоги работы за последние шесть месяцев.Начальник региональной полиции Валерий Медведев отметил, в этом году удалось добиться заметного снижения уровня преступности в части угроз жизни и здоровью граждан. Почти на 22% сократилось число краж, и аж на 66% - разбоев.При этом в целом показатель преступности немного вырос - в первую очередь, за счет роста количества преступлений в телекоммуникационной сфере.Валерий Медведев - начальник УМВД России по Владимирской области:- Наша главная задача - это обеспечение общественного порядка. За эти полгода были проведены ряд мероприятий федерального уровня...Свою задачу основную мы выполнили, общественный порядок обеспечили, хотя вызовы, конечно, были, вместе с другими правоохранительными органами, - нам с ними удалось справиться.