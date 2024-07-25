Торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов следствия состоялось в региональном управлении СК сегодня, 25 июля. В этот день в 1713 году (311 лет назад) Петр I подписал указ о создании

Торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов следствия состоялось в региональном управлении СК сегодня, 25 июля. В этот день в 1713 году (311 лет назад) Петр I подписал указ о создании первой следственной канцелярии. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома. Руководитель следственного управления Артем Кулаков поздравил подчиненных с праздником, поблагодарил их за службу, а также