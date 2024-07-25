В июне 43-летний мужчина нашел у автобусной остановки на улице Ефимьево в Вязниках потерянную кем-то банковскую карту и решил воспользоваться ей. Теперь он попал под уголовное дело о краже,

В июне 43-летний мужчина нашел у автобусной остановки на улице Ефимьево в Вязниках потерянную кем-то банковскую карту и решил воспользоваться ей. Теперь он попал под уголовное дело о краже, рассказали в пресс-службе УМВД. Мужчине удалось потратить 12 000 рублей. Но владелец карты обратился в полицию, когда заметил пропажу. Оперативники вычислили и задержали вора. Вязниковец вину