Об этом было сказано на совместном брифинге полиции и Управления МЧС по региону.

За 2024 год во Владимирской области пропало более тысячи человек. 34 человека до сих пор остаются пропавшими без вести. Об этом было сказано на совместном брифинге полиции и Управления МЧС по региону.Представители силовых ведомств выступают совместно, чтобы предупредить «грибной сезон». Жители Владимирской области массово отправляются в лес на поиски грибов и иногда исчезают бесследно.В официальном заявлении отмечается, что специалисты призывают граждан не забывать о правилах безопасности во время активного грибного сезона. Перед отправкой в лес следует сообщить своим близким о месте пребывания. Необходимо иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон, запас еды и воды, фонарик, свисток, а также одеваться ярко.Особое внимание должно быть уделено детям – им не рекомендуется отправляться одним на лесные прогулки. Для поиска потерявшихся людей активно задействованы представители всех служб: МЧС, аварийные службы, полиция, добровольцы. Однако все же призывается к ответственному отношению к походам в лес для предотвращения подобных случаев.