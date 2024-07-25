Жители многоквартирного дома в Кольчугино пожаловались на гудящий тепловой узел Жители...

Жители многоквартирного дома в Кольчугино пожаловались на гудящий тепловой узелЖители многоквартирного дома № 5 по ул. Новая микрорайона Белая Речка в Кольчугино обратились в межрайонную прокуратуру с заявлением о том, что смонтированный в 2021 году тепловой узел начал вызывать дискомфорт вследствие повышенных шумов, резонансного гула и вибрации.Соответствующий договор ООО «Управляющая компания в ЖКХ г. Кольчугино» заключила с подрядчиком."В ходе инструментальных измерений, проведенных по поручению прокуратуры сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области», зафиксировано превышение предельно-допустимых уровней шума в зоне работы теплового узла", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Несмотря на эти обстоятельства, подрядчик длительное время не принимал никаких мер, направленных на устранение нарушений, что повлекло за собой обращение граждан в надзорный орган.По представлению, внесенному межрайонным руководителю подрядной организации, с привлечением экспертной организации установлены причины превышения уровня шума во время работы оборудования, разработана проектная документация на корректировку конструкции теплового узла, организованы ремонтные работы.Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky