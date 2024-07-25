Бизнесвумен из владимирского микрорайона Оргтруд обвиняется в растрате. Женщина взяла у государства 215 000 рублей на открытие своей парикмахерской, но в итоге отправила деньги себе к карман.

Бизнесвумен из владимирского микрорайона Оргтруд обвиняется в растрате. Женщина взяла у государства 215 000 рублей на открытие своей парикмахерской, но в итоге отправила деньги себе к карман. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Все произошло еще осенью 2022 года. Женщина тогда работала мастером в салоне-парикмахерской. В какой-то момент она решила открыть свой, поэтому пошла в