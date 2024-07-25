Жительнице Владимира грозит до двух лет тюрьмы за растрату денег, выделенных в рамках социального...

Жительнице Владимира грозит до двух лет тюрьмы за растрату денег, выделенных в рамках социального контрактаОсенью 2022 года жительница микрорайона Оргтруд, работавшая мастером в салоне-парикмахерской, решила начать собственный бизнес в этой сфере. Для получения стартового капитала она обратилась в соцзащиту с заявлением о предоставлении меры поддержки в рамках социального контракта, предполагающего выплату для осуществления предпринимательской деятельности.После оформления пакета документов на счёт начинающего предпринимателя в декабре 2022 года перечислена единовременная денежная выплата в размере 350 000 рублей и разъяснен порядок отчёта о её расходовании.На указанную сумму она должна была приобрести оборудование для парикмахерских услуг: шкаф-пенал, ультрафиолетовый стерилизатор, рециркуляр (стерилизатор воздуха).Но обвиняемая захотела истратить деньги на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.В ходе проверки выяснилось, что сумма, растраченная ею в течение срока действия контракта на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью, превысила 215 тысяч рублей. Возможности возместить потраченную сумму у подсудимой не было, но вину признала в полном объеме."В рамках расследования уголовного дела ГКУ ВО «Управление социальной защиты населения по г. Владимиру» заявлен иск о взыскании с обвиняемой суммы причиненного материального ущерба, который находится на рассмотрении", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Уголовное дело будет рассмотрено мировым судьей, который может назначить злоумышленнице до 2 лет лишения свободы.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky