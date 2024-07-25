По обвинению в применении насилия в отношении представителя власти перед судом предстанет жительница Петушинского района.

По обвинению в применении насилия в отношении представителя власти перед судом предстанет жительница Петушинского района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Установлено, что супруга фигурантки задержали за административное правонарушение и привезли в отдел полиции. Жена прибыла туда вслед за мужем и оказалась недовольна действиями одного из сотрудников. Дама дважды ударила стража порядка в грудь, а потом вцепилась в одежду.«Обвиняемая вину в совершенном преступлении не признала, пояснив, что насилия к полицейскому не применяла, а лишь случайно задела его рукой, отчего порвалась футболка», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Уголовное дело в отношении гражданки направлено в суд.