Все части самолета Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля.

Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщает пресс-служба перевозчика.Предварительно самолет был разделен на несколько частей, 2,5 тонны топлива слиты. Последней увезли кабину пилотов. В авиакомпании заверили, что ни одна деталь самолета в дальнейшем не будет использоваться, а обломки будут утилизированы. Хотя ранее предлагалось использовать борт в качестве музея или продать на сувениры.Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в двигатели, что привело к перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.Пилотам присвоили звания Героев России, госнаграды получили и другие члены экипажа.