24 августа с 11 до 13 часов в театре имени М.Н. Ермоловой проходило прощание с народной артисткой Александрой Назаровой. После этого ее увезли хоронить на Троекуровское кладбище.

24 августа с 11 до 13 часов в театре имени М.Н. Ермоловой проходило прощание с народной артисткой Александрой Назаровой. После этого ее увезли хоронить на Троекуровское кладбище.Проститься с актрисой пришло огромное количество народа. В числе скорбящих оказались не только обычные жители, но и звезды российского шоу-бизнеса.Одним из первых в театр зашел коллега по цеху усопшей – Сергей Никоненко. Он сел в первом ряду, поближе к гробу.К слову, зал, в котором проходило прощание, был довольно маленьким. На входе поставили портрет Александры, украшенный алыми розами. Вокруг гроба все было заставлено венками и большими цветочными корзинами. Все присутствующие по очереди подходили к лежащей актрисе, чтобы в последний раз проститься.Режиссер Юрий Грымов тоже не смог пропустить траурное событие. Он явился с большим букетом красных роз."Человеческая потеря, прежде всего, актерская... Большой светлый человек", – сказал режиссер пару слов в память об усопшей.Также среди скорбящих оказались Елена Бирюкова, Ольга Прокофьева и супруга Игоря Николаева, Юлия Проскурякова. Женщины поддались буре эмоций и даже не пытались скрыть своих слез.После церемонии гроб с телом Назаровой вынесли, чтобы доставить его на Троекуровское кладбище. Там, к слову, похоронена и всемилюбимая Юлия Началова. В последний путь артистку проводили бурными аплодисментами. Они не смолкали еще в течение нескольких последующих минут.