Второй день международного музыкального конкурса Новая волна был посвящен 65-летию композитора и председателя жюри Игоря Крутого. Поздравить маэстро в Сочи собрались главные страшные звезды.

Второй день международного музыкального конкурса "Новая волна" был посвящен 65-летию композитора и председателя жюри Игоря Крутого. Поздравить маэстро в Сочи собрались главные страшные звезды.В зале New Wave Hall на юбилейном концерте Крутого среди VIP-гостей были замечены его мама и теща. Они специально прилетели в Сочи по такому случаю. Говорил о них Крутой со слезами на глазах – он их очень любит и за многое благодарен.Благодарна Игорю Крутому и Ирина Аллегрова, которая именно благодаря Маэстро обрела главные хиты. "Я тучи разгон руками", "Свадебные цветы", "Незаконченный роман" – эти песни Аллегрова исполнила и на "Новой волне"."Ира была моей первой женщиной, – признался Крутой. – Первой в творческом плане, кто исполнил мою песню".Не обошлось и без премьер – Аллегрова представила композицию на музыку Игоря Игоря Крутого и на стихи Ирины Билык "В городе серых облаков".Напомним, первый успех к Крутому пришел в 1987 году, когда он написал песню "Мадонна" на стихи Риммы Казаковой, а исполнил ее давний друг композитора Александр Серов. Песня стала лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года". Вскоре песни на музыку Крутого появились в репертуаре Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и многих других суперзвезд.