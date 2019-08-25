Россия разрешила кораблям из Северной Кореи переждать тайфун Кроса у своих берегов, но моряки решили заодно порыбачить в чужих водах. Что с ними делать, решали за закрытыми дверями в приморском отделении Росрыболовства.

Россия разрешила кораблям из Северной Кореи переждать тайфун "Кроса" у своих берегов, но моряки решили заодно порыбачить в чужих водах. Что с ними делать, решали за закрытыми дверями в приморском отделении Росрыболовства."Вас нет в списках", — с таким заявлением нашу съемочную группу и представителей других СМИ встретили в Приморском территориальном управлении Росрыболовства. Там сегодня решали, что делать с сотнями корейских джонок, которые регулярно заходят в российские воды. Информация о совещании была в открытом доступе, но журналистов в зал не пустили."Сказали, что совещание открытое, можно прийти, — говорит Юрий Нурмахаметов, журналист издательской компании "Золотой Рог". — Ситуация с северокорейским промыслом в водах Приморья вызывает большой общественный резонанс. Во все СМИ обращаются жители".Из-за тайфуна "Кроса" в бухты Приморья зашли сотни северокорейских шхун. Рыбаки не просто пережидали шторм, а ловили кальмаров и рыбу в российских водах. Хотя, как утверждают в приморском управления Росрыболовства, в этом году квот на вылов КНДР не получала. Местные жители бьют тревогу, ведь с каждым годом лодок все больше. А их экипажи беззаботно гуляют по берегу, собирают грибы и пугают отдыхающих.Президент рыболовно-спортивного клуба "Самарга" рассказал, что шхуны уже несколько лет регулярно рыбачат в российских водах, просто когда нет штормов, их не видно с берега. Они наносят урон как морским ресурсам региона, так и экологии. Вопрос, что делать, обсуждался на том самом закрытом для прессы совещании."Они больше ищут политические решения. В Москве сейчас как раз сообщили, что проходит северокорейская сессия, где им поставлены жесткие условия", — объясняет руководитель рыболовецкого предприятия Александр Сайфулин.Сейчас о северокорейских лодках пограничникам сигнализируют местные жители и капитаны промысловых судов, ведь лодки и их сети мешают работать местным предприятиям."Судов стало настолько много и проблема так обострилась, что подход нужен к ней объемный. По нашему мнению, по мнению рыбаков, нужно немножко показать зубки, показать силу Российской Федерации", — считает Сергей Хитров, советник президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края.Участники совещания рассказывают, что пограничное управление отчиталось о проделанной работе. На днях они отправили обратно на родину около сотни моряков, которые официально считались потерпевшими бедствие. О нынешних решениях прессе не сообщили. Приморцам остается надеяться, что пограничники найдут способ решить проблему набегов северокорейских рыбаков.