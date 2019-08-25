В понедельник в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США по теннису – четвертый из серии Большого шлема. Пятая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге сыграет с индийцем Праджнешем Гуннесвараном.

В понедельник в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США по теннису – четвертый из серии "Большого шлема". Пятая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге сыграет с индийцем Праджнешем Гуннесвараном.Неделю назад Даниил выиграл турнир серии "Мастерс" в Цинциннати, обыграв по ходу соревнований первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Также Медведев выходил в финалы турниров в Монреале и Вашингтоне. Эти успехи позволили 23-летнему теннисисту подняться на пятое место в мировом рейтинге.При этом Даниил не причисляет себя к фаворитам Открытого чемпионата США. "Не считаю себя одним из фаворитов. Я ни разу не выходил даже в четвертьфинал турнира Большого шлема. Так что если доберусь до четвертьфинала, это уже будет шагом вперед, которому я буду рад", — цитирует Медведева ТАСС.