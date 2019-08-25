Экипаж Ан-24 авиакомпании Ангара, который совершил жесткую посадку на севере Бурятии, представили к государственным наградам. ЧП произошло в конце июня в Нижнеангарске. Тогда погибли командир воздушного судна и бортмеханик. Бортпроводница Елена Лапуцкая помогала пассажирам спастись.

Экипаж Ан-24 авиакомпании "Ангара", который совершил жесткую посадку на севере Бурятии, представили к государственным наградам. ЧП произошло в конце июня в Нижнеангарске. Тогда погибли командир воздушного судна и бортмеханик. Бортпроводница Елена Лапуцкая помогала пассажирам спастись."Просто смотрела на самолеты, но никогда не представляла, что когда-нибудь смогу стать бортпроводником, стюардессой", — рассказывает нам Елена.Свой первый полет она совершила 18 лет назад. Начать карьеру бортпроводницы тогда ей не помешал даже маленький ребёнок. Страха перед небом никогда не испытывала."И турбулентности были, и разные ситуации... Но всегда выходили из них с юмором, с профессионализмом. Потому что я всегда доверяла экипажу", — говорит Елена Лапуцкая.Эту посадку Елена не забудет никогда. 27 июня самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Нижнеангарска. Лайнер столкнулся со зданием очистных сооружений."Я сразу побежала к основной входной двери, где все пассажиры заходят, — продолжает Елена. — Подошла и увидела, что самолет при ударе разрушился, дверь сильно повело, я попыталась ее выбить".Но не получилось. Тогда Елена, несмотря на ушибы и сломанные ребра, смогла открыть вторую дверь в хвосте самолета. Через нее и эвакуировались пассажиры."Конечно, люди были очень сильно напуганы, — вспоминает пассажир Роман. — В салоне началась паника, потому что самолет начал гореть. Из-за сильной задымленности было тяжело дышать. Но несмотря на все обстоятельства, благодаря тому, что в хвостовой части самолета был открыт выход, я и все остальные пассажиры выбрались из горящего самолета"."На эвакуацию у меня ушло, наверное, минут пять. А спасатели сказали, что через семь минут уже были первые взрывы", — говорит бортпроводница.Ни один из 43 пассажиров не погиб. Выбраться удалось и второму пилоту Сергею Сазонову. Командир судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов погибли."Уже потом мне стало страшно. На следующий день, — рассказывает Елена Лапуцкая. — Я просто подумала, какие могли быть последствия и чем это могло все закончиться. Боль до сих присутствует. Все-таки погибли мои коллеги, очень опытные. И страх за жизнь, за саму ситуацию, что так произошло".Елена до сих пор проходит лечение, сломанные ребра еще не срослись. Впереди реабилитация. За проявленную смелость женщину представили к медали Нестерова.Такую же награду планируют вручить второму пилоту Сергею Сазонову. Погибшие члены экипажа представлены к ордену Мужества."Героизма нет, только радость за то, что я смогла спасти пассажиров, что ни одна семья не пострадала. Потому что летели семьями, и дома ждали родные и близкие. Только гордость за то, что я не доставила никому бед", – сказала она.Что же произошло с самолетом Ан-24, сейчас выясняют эксперты. По предварительной версии, за 20 минут до посадки на аэродроме Нижнеангарска у него отказал левый двигатель. После этой катастрофы семья Елены думала, что она оставит авиацию. Но бортпроводница решила не бросать любимое дело. После реабилитации она и второй пилот Сергей Сазонов снова отправятся в рейс.