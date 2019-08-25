Французский писатель, журналист и общественный деятель Марек Хальтер получил почетный знак За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией, присуждаемый Фестивалем российского искусства, который проходит в Канне.

Французский писатель, журналист и общественный деятель Марек Хальтер получил почетный знак "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", присуждаемый Фестивалем российского искусства, который проходит в Канне.Церемония награждения состоялась в рамках акции "Русская ночь". Хальтер получил награду из рук руководителя киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова, сообщает ТАСС."Я очень рад быть с вами сегодня. У человека только одна жизнь. И ее мне подарила Россия", — произнес по-русски 83-летний Марек Хальтер и уже дальше по-французски рассказал о истории своей семьи.Он чудом выжил в еврейском гетто в Варшаве, в эвакуации жил в Узбекистане, во Франции окончил школу изящных искусств. Его картины были представлены в лучших парижских салонах. Сейчас Марека Хальтера называют человеком мира, парижским мудрецом, легендарным писателем, смелым правозащитником. Он автор более 20 книг (в феврале этого года в Париже прошла презентация мемуаров писателя "Я мечтал изменить мир").Марек имеет российский орден Дружбы, является президентом французских университетских колледжей в Санкт-Петербургском государственном университете и МГУ им. М. В. Ломоносова.