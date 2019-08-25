Встреча третьего тура французской Лиги 1 между Брестом и Реймсом был прерван на 57 минуте. Причиной стало поведение болельщиков обеих команд, оскорблявших руководство Лиги в нецензурной форме.

Встреча третьего тура французской Лиги 1 между "Брестом" и "Реймсом" был прерван на 57 минуте. Причиной стало поведение болельщиков обеих команд, оскорблявших руководство Лиги в нецензурной форме.На протяжении матча фанаты исполняли кричалки гомофобного характера. На 57 минуте главный арбитр Хаким бен Эль Хадж остановил игру и обратился к зрителям через микрофон. Судья пригрозил прервать матч, если безобразия не прекратятся. Чрез несколько минут встреча возобновилась и завершилась победой "Бреста" 1:0.Это не первый случай подобного проявления эмоций французскими болельщиками. На прошлой неделе был остановлен матч Лиги 2 между "Нанси" и "Ле Маном". Тогда фанаты оскорбляли подобным образом главного арбитра.