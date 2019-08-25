В венгерском Сегеде продолжается чемпионат мира по гребле. Россияне Юрий Дьяченко и Александр Постригай заняли первое место на дистанции 200 м в гребле на байдарках-двойках.

В венгерском Сегеде продолжается чемпионат мира по гребле. Россияне Юрий Дьяченко и Александр Постригай заняли первое место на дистанции 200 м в гребле на байдарках-двойках.Юрий и Александр преодолели дистанцию за 33,05 секунды и принесли сборной России первую золотую медаль чемпионата мира. Вторыми финишировали поляки Петр Мазур и Бартош Грабовский, бронза у венгров Марка Балашки и Левенте Ападьи.Следом за Дьяченко и Постригаем сборная России победила с результатом 1 минута 34,69 секунды соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м. За чемпионов выступали Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев и Михаил Павлов, На втором месте сборная Германии, бронзовые награды у белорусских гребцов.