Экипаж Союза МС-13 тренируется в перестыковке корабля с модуля Звезда на модуль Поиск.

Экипаж "Союза МС-13" тренируется в перестыковке корабля с модуля "Звезда" на модуль "Поиск". Александр Скворцов, Эндрю Моргана и Луки Пармитано получили инструкции Центра управления полетом, пишет ТАСС со ссылкой на сайт NASA."Иду по радиограмме", — подтвердил командир экипажа Скворцов.По плану, перемещение "МС-13" займет 25 минут. Космонавты займут свои места в корабле в скафандрах "Сокол".Перестыковка в ручном режиме понадобилась из-за того, что в субботу "Союз МС-14" не смог причалить к МЧС из-за сбоя аппаратуры системы сближения "Курс" на МКС.Маневры в космосе запланированы на 6.34 по московскому времени 26 августа. "Союз МС-14" должен доставить на МКС робота FEDOR. Корабль пристыкуется к МКС в автоматическом режиме к шлюзу, освобожденному "МС-13".