Воспитанник Барселоны Кристиан Тельо ответил отказом на предложения от Спартака и Краснодара. 28-летний полузащитник предпочел остаться в Бетисе.

Воспитанник "Барселоны" Кристиан Тельо ответил отказом на предложения от "Спартака" и "Краснодара". 28-летний полузащитник предпочел остаться в "Бетисе".Как сообщает ТАСС, у Тельо были выгодные предложения от "Спартака" и "Краснодара". Но после беседы с новым тренером "Бетиса" Руди Кристиан предпочел остаться в своем нынешнем клубе. Кристиан Тельо выступает за команду из Севильи с 2017 года.Два года назад "Спартак" также приглашал Тельо. Но испанец отказался по семейным обстоятельствам.