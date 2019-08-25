Британский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме Вечные. Об этом рассказал глава Марвел студиос Кевин Файги на выставке Ди-23 экспо.

Британский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме "Вечные". Об этом рассказал глава "Марвел студиос" Кевин Файги на выставке "Ди-23 экспо".32-летний Харингтон стал популярен по всему миру, сыграв Джона Сноу в сериале "Игра престолов", пишет ТАСС.Ожидается, что актер исполнит роль супергероя по имени Дейн Уитман или Черный рыцарь. Ранее "Марвел" не посвящала этому герою отдельного комикса, но читатели знают его по другим сюжетным линиям."Вечные" существуют миллионы лет, обладая немыслимой силой, умением летать, телепортироваться, управлять чужим разумом, изменять форму. Фильм, выход которого ожидается в ноябре следующего года, расскажет о двух супергероях: Серси, которую сыграет англичанка Джемма Чан, а также Икарисе, образ которого воплотит шотландец Ричард Мэдден.