КНДР при личном участии лидера страны Ким Чен Ына провела испытание новой ракетной пусковой установки.

КНДР при личном участии лидера страны Ким Чен Ына провела испытание новой ракетной пусковой установки.По данным северокорейского агентства ЦТАК, установка способна запускать несколько ракет.Ракетные испытания КНДР возобновила летом этого года. Последний раз ракетный пуск был осуществлен 10 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км, сообщает РИА Новости.С конца июля Северная Корея провела семь пусков ракет и реактивных снарядов. Президент США Дональд Трамп заявил, что в договоренностях США и КНДР никогда не было ограничений на проведение испытаний ракет малой дальности.