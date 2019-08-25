Марию Кожевникову заподозрили в беременности после того, как она выложила снимки с испанского курорта. Там актриса отдыхает с детьми.

Марию Кожевникову заподозрили в беременности после того, как она выложила снимки с испанского курорта. Там актриса отдыхает с детьми.34-летняя актриса Мария Кожевникова выложила в Instagram новый пост со своего отпуска на испанском курорте Марбелья, где она проводит отпуск с детьми.Звезда выложила новое видео. На кадрах она весело танцует в гостиничном халате. Рядом с ней сыновья – пятилетний Иван и четырехлетний Максим.Но внимание поклонников привлекла не хореография Кожевниковой, а ее фигура. Несколько подписчиков заметили, что у Марии появился животик, на основании чего они сделали вывод, что Мария ждет ребенка – четвертого по счету."Ожидается еще пополнение? Животик большой или мне кажется", "Я тоже заметила животик", "Ух ты! Скоро пополнение?" – пишут в комментариях поклонники.Впрочем, сама Мария никак не отреагировала на эти Напомним, у звезды "Универа" есть еще один сын, Василий, ему всего два года.