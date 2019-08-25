Телеведущая выложила в Instagram снимок, сделанный на репетиции фестиваля
Новая волна в Сочи. На фото Лера Кудрявцева предстала со своим
коллегой Андреем Малаховым.
Телеведущая выложила в Instagram снимок, сделанный на репетиции фестиваля
"Новая волна" в Сочи. На фото Лера Кудрявцева предстала со своим
коллегой Андреем Малаховым.
В кадре 48-летняя звезда
позирует на сцене в черном мини-платье свободного кроя с принтом
в виде черепа со стразами. Образ знаменитости вызвал неоднозначную
реакцию.
Примечательно, что
много негативных комментариев досталось и шоумену. "Лера постарела!", "Все те же на манеже", "Что с
Малаховым? Не видела его давненько, как старый пес стал", "Какое ужасное
фото!", – высказались особенно придирчивые подписчики Леры Кудрявцевой.
Подписчики же ведущей осыпали
ее комплиментами. Они восхитились молодежным
"луком" и стройной фигурой. "Лерыч, классная девушка",
"Ах, какие
у вас стройные ножки", "Лера супер! Красотка!
Платье супер!", "Вся натуральная!", "Какие красивые ноги!" – написали фолловеры.
Как писали "Дни.ру",
ранее в переписке с поклонниками в соцсети признавалась, что ей непросто возвращаться на площадку после
длительного отдыха. Так, в мае теледива вместе с семьей проводила каникулы в
Майами. Тогда звезду экрана на съемках программы "Звезды сошлись"
временно замещала Ольга Орлова.
Напомним, недавно
в своем микроблоге анонсировала выход нового сезона шоу
"Секрет на миллион". Она опубликовала фото из студии программы.