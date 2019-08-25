Телеведущая выложила в Instagram снимок, сделанный на репетиции фестиваля Новая волна в Сочи. На фото Лера Кудрявцева предстала со своим коллегой Андреем Малаховым.

Телеведущая выложила в Instagram снимок, сделанный на репетиции фестиваля"Новая волна" в Сочи. На фото Лера Кудрявцева предстала со своимколлегой Андреем Малаховым.В кадре 48-летняя звездапозирует на сцене в черном мини-платье свободного кроя с принтомв виде черепа со стразами. Образ знаменитости вызвал неоднозначнуюреакцию.Примечательно, чтомного негативных комментариев досталось и шоумену. "Лера постарела!", "Все те же на манеже", "Что сМалаховым? Не видела его давненько, как старый пес стал", "Какое ужасноефото!", – высказались особенно придирчивые подписчики Леры Кудрявцевой.Подписчики же ведущей осыпалиее комплиментами. Они восхитились молодежным"луком" и стройной фигурой. "Лерыч, классная девушка","Ах, какиеу вас стройные ножки", "Лера супер! Красотка!Платье супер!", "Вся натуральная!", "Какие красивые ноги!" – написали фолловеры.Как писали "Дни.ру",ранее в переписке с поклонниками в соцсети признавалась, что ей непросто возвращаться на площадку последлительного отдыха. Так, в мае теледива вместе с семьей проводила каникулы вМайами. Тогда звезду экрана на съемках программы "Звезды сошлись"временно замещала Ольга Орлова.Напомним, недавнов своем микроблоге анонсировала выход нового сезона шоу"Секрет на миллион". Она опубликовала фото из студии программы.