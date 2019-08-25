Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд повергся атаке расистов в социальных сетях. Это произошло после того, как Маркус не реализовал пенальти в игре с Кристал Пэласом.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд повергся атаке расистов в социальных сетях. Это произошло после того, как Маркус не реализовал пенальти в игре с "Кристал Пэласом"."Манчестер Юнайтед" проиграл "орлам" в домашней встрече 1:2, и промах Рэшфорда повлиял на исход матча. Некоторые болельщики назвали Маркуса одним из виновников поражения и разместили на его странице в соцсети оскорбления расового характера.Некоторое время назад нечто подобное испытал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, не забивший 11-метровый в игре с "Вулверхэмптоном". Француз также подвергся оскоблениям со стороны расистов.