Экипаж Airbus 321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, отправился в отпуск. Не сговариваясь между собой, члены экипажа приняли решение отдыхать порознь. Бортпроводник Надежда Вершинина выбрала для отдыха Крым и старается во время отдыха не вспоминать о произошедшем.

Экипаж Airbus 321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, отправился в отпуск. Не сговариваясь между собой, члены экипажа приняли решение отдыхать порознь.Бортпроводник Надежда Вершинина выбрала для отдыха Крым, приглашение всему экипажу прислал местный предприниматель. Называя себя непубличным человеком, Вершинина отмечает, какое количество сообщений и звонков получила после инцидента. Сейчас ей хочется отдохнуть в тишине, поэтому если речь заходит о посадке самолета на кукурузное поле, не сознается, что была на борту.Вспоминая жесткую посадку, бортпроводница говорит, что поначалу даже не поняла, что произошло. А необычные звуки при взлете связала с прошедшим перед вылетом ливнем. Бортпроводников о нештатной ситуации командир корабля Дамир Юсупов предупредить не смог — решение об экстренной посадке принималось за считанные секунды. Поэтому Вершинина решила, что борт возвращается в аэропорт и после посадки ожидала увидеть взлетно-посадочную полосу "Жуковского", а не кукурузное поле, цитирует бортпроводницу ТАСС.Далее уже в состоянии шока Вершинина просто выполняла инструкции: открыла запасные двери, выпустила первых пассажиров по надувным трапам и отдавала команды тем, кто покидал самолет во вторую очередь. Экипаж эвакуировался последним. Вершина успела сделать короткое видео на телефон и отправила его родным и молодому человеку, чтобы они не беспокоились, узнав из новостей о жесткой посадке. Вершинина говорит, что успокаивали родных и звонившие корреспонденты, а главное — хвалили поступок дочери и говорили, что ею нужно гордиться. Сама же Вершинина вспоминает, что первые часы и даже дни после аварии прошли как в тумане.Кстати, несмотря на инцидент, свою профессию бортпроводница бросать не собирается. Говорит, что с детства мечтала о небе и полетах.