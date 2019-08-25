Балерина презентовала свою новую книгу Плата за успех. На пресс-конференции Анастасия Волочкова высказалась об отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Балеринапрезентовала свою новую книгу "Плата за успех". На пресс-конференции АнастасияВолочкова высказалась об отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской.Услышав фамилию бывшей жены Народногоартиста СССР Армена Джигарханяна, звезда рассмеялась. Она удивилась, узнав, чторанее СМИ связали пианистку с ее свадьбой.Утверждалось, что Анастасия Волочкова внесла Виталину в черный список."А кто это?.. Восхищаюсьтворчеством Армена Борисовича, а с этой женщиной я никогда не была знакома. Почемуя должна ее приглашать? Никогда о ней не слышала", – цитирует знаменитость сайт. При этом Анастасия Волочкова заявила, что никакихподробностей о предстоящей свадьбе рассказывать пока не собирается.Материал дополняется