Балерина
презентовала свою новую книгу Плата за успех. На пресс-конференции Анастасия
Волочкова высказалась об отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Балерина
презентовала свою новую книгу "Плата за успех". На пресс-конференции Анастасия
Волочкова высказалась об отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Услышав фамилию бывшей жены Народного
артиста СССР Армена Джигарханяна, звезда рассмеялась. Она удивилась, узнав, что
ранее СМИ связали пианистку с ее свадьбой.
Утверждалось, что Анастасия Волочкова внесла Виталину в черный список.
"А кто это?.. Восхищаюсь
творчеством Армена Борисовича, а с этой женщиной я никогда не была знакома. Почему
я должна ее приглашать? Никогда о ней не слышала", – цитирует знаменитость сайт
. При этом Анастасия Волочкова заявила, что никаких
подробностей о предстоящей свадьбе рассказывать пока не собирается.
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