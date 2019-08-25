Студия Disney представила трейлер ремейка мультипликационного фильма Леди и Бродяга. Видео появилось на официальном Youtube-канале в минувшую пятницу, 23 августа.

Студия Disney представила трейлер ремейка мультипликационного фильма "Леди и Бродяга". Видео появилось на официальном Youtube-канале в минувшую пятницу, 23 августа.В центре картины – история любви кокер-спаниеля по кличке Леди и беспородного пса Бродяги. Как и в оригинальном мультфильме, животным предстоит пройти ряд испытаний, чтобы обрести счастье.В фильме появились настоящие бродячие собаки, которых дрессировщики нашли в американских приютах. Как сообщает , после съемок у всех животных появились хозяева.Главных героев озвучили Тесса Томпсон и Джастин Теру. Режиссером выступил Чарли Бин, ранее работавший над проектами "Лего Фильм: Ниндзяго" и "Трон: Восстание". Премьера ленты состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.