37-летняя исполнительница поделилась секретами красоты. Ирина Дубцова нашла альтернативу пластической хирургии.

37-летняя исполнительницаподелилась секретами красоты. Ирина Дубцова нашла альтернативупластической хирургии.Знаменитостьпризналась, что не собирается жертвовать естественностью ради мнимых идеаловкрасоты. По словам артистки, ее не раз подозревали в пластике. Однако самаИрина Дубцова смогла подобрать оптимальный для себя уход за лицом.Певица рассказала, как борется с отечностью и первыми мимическими морщинами.Она посоветовала поклонницам испробовать ручной массаж лица, передает Teleprogramma.pro.Также звезда вспомнила об еще одной своей любимой процедуре —"стройное лицо". Она основана на том, что в жировую прослойку кожи вводятспециальный коктейль из препаратов. "Часа четыре ты выглядишь так, словнотебя покусали пчелы", – отметила Ирина Дубцова.Благодаря этой методике изтканей уходит лишняя вода, и кожа лица становится более подтянутой.не скрывает, что в повседневной жизни, вдали от теле– и фотокамер редкопользуется косметикой.Ранее выяснила, почему периодически полнеет, не меняя рацион.Певица уверяет, что всегда питалась правильно, но все же вес скачет. Артисткаобращалась к разным специалистам. Оказалось, что она набирает лишние килограммыот стресса – так организму проще справляться с нагрузками.