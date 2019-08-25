37-летняя исполнительница
поделилась секретами красоты. Ирина Дубцова нашла альтернативу
пластической хирургии.
37-летняя исполнительница
поделилась секретами красоты. Ирина Дубцова нашла альтернативу
пластической хирургии.
Знаменитость
призналась, что не собирается жертвовать естественностью ради мнимых идеалов
красоты. По словам артистки, ее не раз подозревали в пластике. Однако сама
Ирина Дубцова смогла подобрать оптимальный для себя уход за лицом.
Певица рассказала, как борется с отечностью и первыми мимическими морщинами.
Она посоветовала поклонницам испробовать ручной массаж лица, передает Teleprogramma.pro.
Также звезда вспомнила об еще одной своей любимой процедуре —
"стройное лицо". Она основана на том, что в жировую прослойку кожи вводят
специальный коктейль из препаратов. "Часа четыре ты выглядишь так, словно
тебя покусали пчелы", – отметила Ирина Дубцова.
Благодаря этой методике из
тканей уходит лишняя вода, и кожа лица становится более подтянутой.
не скрывает, что в повседневной жизни, вдали от теле– и фотокамер редко
пользуется косметикой.
Ранее выяснила, почему периодически полнеет, не меняя рацион.
Певица уверяет, что всегда питалась правильно, но все же вес скачет. Артистка
обращалась к разным специалистам. Оказалось, что она набирает лишние килограммы
от стресса – так организму проще справляться с нагрузками.