Примадонна дала совет своим подписчикам в Instagram. Алла Пугачева порекомендовала им радоваться жизни.
Примадонна дала совет своим подписчикам в Instagram. Алла Пугачева порекомендовала им радоваться жизни.
70-летняя певица обратилась к "девушкам почтенного возраста".
Она опубликовала свежее селфи с Лаймой Вайкуле. Артистки поужинали на
берегу Балтийского моря со своими избранниками – Максимом Галкиным и музыкантом
Андреем Латковским.
В подписи к фото Алла Пугачева обратилась к "девушкам почтенного
возраста". Она посоветовала женщинам бороться с меланхолией и радоваться
каждому прожитому дню. "Желаем всем девушкам почтенного
возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее
проявлениях, порою невыносимых… Дамы с дюн", – отметила исполнительница.
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