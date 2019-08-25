Примадонна дала совет своим подписчикам в Instagram. Алла Пугачева порекомендовала им радоваться жизни.

Примадонна дала совет своим подписчикам в Instagram. Алла Пугачева порекомендовала им радоваться жизни.70-летняя певица обратилась к "девушкам почтенного возраста".Она опубликовала свежее селфи с Лаймой Вайкуле. Артистки поужинали наберегу Балтийского моря со своими избранниками – Максимом Галкиным и музыкантомАндреем Латковским.В подписи к фото Алла Пугачева обратилась к "девушкам почтенноговозраста". Она посоветовала женщинам бороться с меланхолией и радоватьсякаждому прожитому дню. "Желаем всем девушкам почтенноговозраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых еепроявлениях, порою невыносимых… Дамы с дюн", – отметила исполнительница.Материал дополняется