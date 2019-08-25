Пожар, возникший на улице Доватора на газораспределительной станции, потушен. Огонь бушевал неподалеку от цеха по обработке шерсти, горевшего двумя неделями ранее.

Пожар, возникший на улице Доватора на газораспределительной станции, потушен. Огонь бушевал неподалеку от цеха по обработке шерсти, горевшего двумя неделями ранее.Открытое горение, по информации пресс-службы МЧС, удалось локализовать уже через 25 минут после первого вызова. Пожару был присвоен первый ранг, с огнем боролись 24 человека и 6 единиц техники.