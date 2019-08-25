Следственный комитет опубликовал видео с места падения вертолета в Каневском районе Краснодарского края. Воздушное судно потерпело крушение во время выполнения сельскохозяйственных работ.

Следственный комитет опубликовал видео с места падения вертолета в Каневском районе Краснодарского края.Воздушное судно потерпело крушение во время выполнения работ в племенном хозяйстве "Володя", 63-летний пилот погиб.По предварительным данным, вертолет был самоделкой, изготовленной на базе Ми-2, авария произошла из-за неверно выбранной высоты, в результате чего машина задела землю, упала и сгорела.