Первыми тепло должны получить социальные учреждения

Первыми тепло должны получить социальные учрежденияК предстоящему отопительному сезону Владимирская область готова на 84%.Об этом сообщает администрация региона. Накануне врио заместителя губернатора Александр Байер провёл очередное заседание межведомственной комиссии по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к работе в отопительном периоде 2019-2020 годов.По данным областных властей, к 20 августа готовность региона к зиме была выше показателей прошлого года (к 20 августа 2018 года её оценивали в 81%). Лучшие результаты подготовки показали в Селивановский район (98%), Судогодский район (93%) и Суздальский район (93%).«Подготовка идёт в плановом режиме, вопрос находится на личном контроле губернатора. Показатели готовности даже несколько выше прошлогодних, опасений относительно своевременного начала отопительного сезона в области не возникает», – сообщил Александр Байер.Особое внимание - готовности объектов социальной сферы, образования, культуры и здравоохранения. По словам заместителя директора департамента образования Елены Запрудновой, в учебных заведениях 33-го региона проведён все подготовительные мероприятия, и все они будут готовы к отопительному сезону уже к 1 сентября.