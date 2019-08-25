Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, отправив в нокаут британца Энтони Ярда. Сергей посвятил свою победу коллеге Максиму Дадашеву, трагически погибшему в июле.

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, отправив в нокаут британца Энтони Ярда. Сергей посвятил свою победу коллеге Максиму Дадашеву, трагически погибшему в июле.Поединок между Ковалевым и Ярдом завершился в 11 раунде. Россиянин отправил британца в нокаут. "Эту победу посвящаю Максиму Дадашеву. Пусть земля будет ему пухом", — сказал Ковалев сразу после боя с Ярдом,"Я не ожидал легкого боя, я примерно так и представлял, что бой будет затяжной, если честно я даже немного удивлён, что я его ударил, изначально рассчитывал на 12 раундов", — заявил Сергей Ковалев, для которого эта победа стала 34 в 38 боях.36-летний Ковалев заявил, что планирует провести на ринге еще четыре боя. "Мне уже 36 лет, отдыхать некогда, впереди грандиозные планы. Сегодня прошёл один из пяти боев, которые я запланировал за свою оставшуюся карьеру, осталось ещё четыре", — приводит слова российского боксера РИА Новости.