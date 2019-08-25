Во вторник Краснодар проведет ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим Олимпиакосом. Матч будет обслуживать судейская бригада из Словении во главе с Дамиром Скоминой.

Во вторник "Краснодар" проведет ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом". Матч будет обслуживать судейская бригада из Словении во главе с Дамиром Скоминой.Дамир Скомина назначен главным арбитром. Помогать ему будут Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый судья – Раде Обренович. За видеоовторы отвечают итальянцы– Массимилиано Иррати и его ассистент – Марко Ди Белло.Встреча пройдет в Краснодаре 27 августа. Первый матч завершился победой "Олимпиакоса" 4:0. Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов "Краснодару" нужно выигрывать с разницей в пять мячей.